كندة علوش تحتفل بعيد ميلاد شقيقها.. وزوجها يشاركها هذه اللحظات

احتفلت الفنانة السورية كندة علوش بعيد ميلاد شقيقها بدر، ونشرت صورة تجمعها به، بالإضافة لزوجها، الفنان عمرو يوسف.

وهنأت "كندة" شقيقها بعيد ميلاده بكلمات مؤثرة، كتبتها تعليقا على الصورة، جاء فيها: «أحلى نعمة بالدنيا وقت يكون الأخ هو اقرب صديق.. وبدورة حبيبي أحلا وأهضم وأجدع رفيق.. حبيبي عّم نشتقلك كتييير..

يااارب سنتك حلوة وبيضة متل قلبك وكلا نجاح وتوفيق وفرح».

وتفاعل فانز "كندة" مع الصورة بتعليقات هنأوا فيها شقيق الفنانة بعيد ميلاده، متمنيين له دوام النجاح والتوفيق، كما لفتوا لوجود شبه بينه بين شقيقته.

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يذكر أن فيلم «الأصليين» آخر أعمال كندة

السينمائية، وقد شاركت في بطولته أمام منة شلبي، خالد الصاوي، ماجد الكدواني، محمد ممدوح، وغيرهم، والعمل من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، بينما كان مسلسل «حجر جهنم» آخر أعمال كندة علوش، والذي شاركها بطولته إياد نصار، وأروى جودة، وشيرين رضا، وهو من تأليف هالة الزغندي، وإخراج حاتم علي وخالد الحجر، حيث أنها دخلت في إجازة طويلة بعد إنجابها لمولودتها الأولى "حياة" نوفمبر الماضي.