عبد الله السدحان يهاجم ناصر القصبي : ” قليل المروءة “

كتب امير فتحي في السبت 20 يوليو 2019 09:50 صباحاً - قام الفنان السعودي ” ناصر القصبي ” برفع دعوى قضائية على مواطنه الفنان ” عبد الله السدحان ” للمطالبة باسترداد سيارتين قديمتين موديل 1982 وموديل 1973 منه .

ويأتي ذلك ضمن الدعوى التي تقدم بها لفض الشراكة القائمة بينهما في شركة ” الهدف للإنتاج الإعلامي ” التي يملكانها وأنتجت مسلسلهما الشهير ” طاش ما طاش ” .

ليخرج السدحان ليرد ردا قويا على ذلك عبر حسابه الشخصي على موقع ” تويتر ” قائلا : ” اليوم تلقيت اتصالا من مكتب المحامي عبد العزيز المحمدي يقول الفنان النجم العظيم الرائع المبهر رافع دعوى علي يطالب بسيارتين عندي في المزرعة موديل 82 وموديل 73 الي عنده سطحة يجي يحملها لدبي والزايد يشيله معها .. قلت المروءة ” .