بعد غياب 5 سنوات .. هيفاء وهبي تعود للسينما المصرية بفيلم جديد

كتب امير فتحي في السبت 20 يوليو 2019 09:50 صباحاً - كشفت وسائل إعلام مصرية عن عودة النجمة اللبنانية ” هيفاء وهبي ” إلى السينما المصرية بفيلم ” عقد الخواجة ” بعد فترة غياب استمرت لمدة 5 سنوات منذ تقديمها بطولة فيلم ” حلاوة روح ” .

واستقر صناع الفيلم على ترشيح كلا من الفنان أحمد الفيشاوي والفنان أحمد داوود للوقوف أمام الفنانة هيفاء وهبي ويجري التفاوض مع أكثر من نجم آخر للمشاركة في الفيلم .

ومن المقرر بدء التصوير مطلع شهر أغسطس المقبل حتى يكون الفيلم جاهزا للعرض خلال موسم رأس السنة أو منتصف العام المقبل .

فيلم ” عقد الخواجة ” قصة كريم فاروق .. وسيناريو وحوار كلا من أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري .. ومن إخراج النجم المصري محمد حماقي في أولى تجاربه الاخراجية بعدما عمل مساعدا للمخرج معتز التوني .

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والفيلم إنتاج مشترك بين شركة ” سينرجي ” للمنتج تامر مرسي والمنتج محمد الوزيري .

وكشف المؤلف أمين جمال في تصريح صحفي أن أحداث فيلم ” عقد الخواجة ” تدور في إطار من الأكشن والمغامرات والإثارة التي لم تعرض من قبل في السينما المصرية مضيفا أن 80% من أحداث الفيلم سيتم تصويرها خارج مصر .