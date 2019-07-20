شاهدوا.. ديميت أوزديمير بوصلة رقص على انغام اغنية مصرية

كتب امير فتحي في السبت 20 يوليو 2019 09:50 صباحاً - نشرت الممثلة التركية ديميت أوزديمير فيديو لها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر رقصها على أغنية “لأ لأ” المصرية، وذلك على احد الشواطئ خلال استراحتها من تصوير مشاهدها في مسلسل “الطائر المبكر”.
ونال الفيديو اعجاب عدد كبير من المتابعين، ونسب مشاهدة عالية.
الجدير ذكره ان القييمين على “الطائر المبكر” قرروا ايقافه عند الحلقة الـ 51، وذلك بسبب انخفاض نسب مشاهديه.
على صعيد آخر زار بطلي المسلسل جان يامان وديميت أوزديمير مؤخرا لبنان وكرّما في حفل الموريكس دور.
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