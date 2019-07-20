هل شيرين عبد الوهاب حامل؟.. والد حسام حبيب يكشف حقيقة الخبر

كتب امير فتحي في السبت 20 يوليو 2019 09:50 صباحاً - علّق حسين حبيب والد الفنان المصري ​حسام حبيب​ على التصريحات التي نسبت له، حول تأكيده خبر حمل زوجة ابنه الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​.

وكتب حبيب على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: “أنا لم أدل بأي تصريحات بخصوص حسام وشيرين وأي صفحة أو موقع يتحدث على لساني فهو كاذب”.

الجدير ذكره انه انتشرت منذ فترة صورة لشيرين عبد الوهاب برفقة حسام حبيب في الولايات المتحدة الأميركية، وظهرت في الصورة ببطن منتفخ، ما ادى الى ظنّ البعض بأنها حامل.