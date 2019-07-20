نانسي عجرم مع “ليا” في حمام السباحة: “انا في الجنة”!

كتب امير فتحي في السبت 20 يوليو 2019 09:50 صباحاً - نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم صورة لها رفقة ابنتها الصغرى “ليا”، البالغة من العمر 5 أشهر، وذلك عبر حسابها على انستغرام. ظهرت نانسي في الصورة وقد حملت ابنتها “ليا”، أثناء تواجدها في حمام سباحة، وعلّقت على الصورة كاتبة: “عندما أكون معك أكون في الجنة”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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