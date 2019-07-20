شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تهدي الإمارات لوحة "وجدان ماري مجدولين" والان مع التفاصيل

قدم السفير البريطاني في الإمارات، والممثل الرسمي للملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وعائلة لوبين وشركة "فايف أيلاندز كابيتال لميتيد" في لندن باتريك مودي، إلى رئيس مؤسسة أبوظبي للفنون الدكتور حامد بن محمد خليفة السويدي، لوحة وجدان ماري مجدولين (القديسة مريم المجدلية) التي رسمها الفنان آري شيفر في عام 1856 وهي لوحة من التشكيلة الخاصة لعائلة لوبين، وذلك كإعارة دائمة في إمارة أبوظبي.

ووفقاً لبيان وفقا ل 24 ، تم تقديم اللوحة تعبيراً عن النوايا الحسنة ولكي تكون رمزاً للصداقة الدائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، كما يعتبر تقديم هذه اللوحة الفنية رمزاً للصداقة بين عائلة لوبين وشركائهم الجدد في دولة الإمارات.

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وبهذه المناسبة قال رئيس مؤسسة أبوظبي للفنون: "نحن فخورون بعلاقاتنا الطيبة مع عائلة لوبين وباستلام هذه الهدية القيمة ذات الطابع التاريخي، لرسام تشكيلي عرف عنه بغزارة إبداعاته الفنية في عصره. ليس على الصعيد.الشخصي فقط، بل نحن على عهد و التزام في حق الوطن و رفعة مجتمعنا في تمثيل امارة ابوظبي و دولة الامارات أن هذه الشراكات الأدبية والثقافية من الضروريات لبناء الجسور الثقافية بين الشعوب في جميع أنحاء العالم. وتأتي هذه الروابط المتينة كخطوة أولية ليست فقط للتبادل الثقافي، ولكن لفتح المجال للعالم للإطلاع على الأدب الأوروبي العريق في دولة الإمارات".

وأضاف حامد السويدي "نحن مسرورون للغاية في إمارة أبوظبي، لأنه وقع الاختيار علينا من قبل عائلة لوبين و الحكومة البريطانية المملكة المتحدة لإستلام هدية تاريخية ذات قيمة ثقافية. وهذا دليل واقعي وقيم على تقاربنا الثقافي واحترام القيم الإنسانية المتبعة في بلدنا العزيز."

وقال السفير البريطاني في دولة الإمارات العربية المتحدة: "أنا سعيد بهذه الإعارة القيمة والفرصة التي تمنحها عائلة لوبين إلى إمارة أبوظبي. وتدل هذه المبادرة على غنى تاريخنا الثقافي، بالإضافة إلى المستقبل المشرق للشركات البريطانية التي تتعامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة".