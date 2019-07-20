نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 5 دقائق مضت التعليقات على داليا مبارك تتألق في “موسم جدّة” والجمهور يتفاعل معها مغلقة

متابعة بتجــــــــــــرد: أحيت الفنانة داليا مبارك حفلًا غنائيًا جمعها بالفنان ماجد المهندس، يوم الجمعة 19 تموز/يوليو الجاري، بالصالة المغطاة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وقدّمت داليا خلال الحفل باقة من أجمل الأغاني التي أمتعت بها الجمهور، فتفاعل معها الجميع بشكل ملحوظ وصفقوا لها بحرارة كبيرة.

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تألقت داليا مبارك في السهرة بفستان من اللونين الأبيض والفضي فبدت بكامل أناقتها على المسرح.

تجدر الإشارة إلى أن داليا مبارك طرحت حديثا، أغنية جديدة بعنوان “ترا حقي”، عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب”، وهي من كلمات قصي عيسى، وألحان الملحن علي صابر، وتوزيع هشام السكران، مكساج وماستر جاسم محمد.