نوال الكويتية لن تشارك في مهرجان “سوق عكاظ”

متابعة بتجــــــــــرد: تعذرت مشاركة الفنانة نوال الكويتية في فعاليات مهرجان سوق عكاظ، بعد أن قامت اللجنة المنظمة بتغيير جدول فعاليات المهرجان وضغط بعض البرامج المزعم إقامتها خلاله مما يحول دون مشاركتها.

وكانت نوال الكويتية قد شرعت مؤخراً في تسجيل مجموعة جديدة من الأغاني لإطلاقها تباعًا للجمهور خلال الفترة المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن نوال الكويتية طرحت مؤخرًا أغنيتين جديدتينعبر المتاجر الرقمية الكبرى وقناتها على موقع “يوتيوب” الشهير، الأولى تحمل اسم “ممنون” وهي من كلمات سعود البابطين وتوزيع بشار سلطان والثانية باسم “قسم وسمّعني” من كلمات فيصل السديري وتوزيع رأفت.