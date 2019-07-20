كليب “ما ينسيك” جديد عبدالله الرويشد – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: طرح الفنان الكويتي عبدالله الرويشد أحدث أعماله المصوّرة بعنوان “ما ينسيك” بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات. أغنية “ما ينسيك” من كلمات منصور الواوان، ألحان عبدالله القعود وتوزيع كل من ربيع الصيداوي وإسماعيل تونش، أما الكليب فهو من تصوير ومونتاج جاسم المازمي. كلمات أغنية “ما ينسيك”: روحي ما تستهوي غيرك يا انت ولا مابي غيرك ما ينسيك الحبيب قالوا الا حب جديد وانا كل ماشفت غيرك اشتياقي لك يزيد روحي ما تستهوي غيرك يا انت ولا مابي غيرك Advertisements انت غصن وقلبي طيرك ما يحط وانت بعيد ما يغيرني البعاد ولا ينسيني اكيد انا لو غيرت قلبي لاجلانسىمايفيد باقي الاخر يوم فيني انتظر انكتجيني انت غصن وقلبي طيرك ما يحط وانت بعيد لمشاهدة فيديو كليب “ما ينسيك”:

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