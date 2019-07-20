وائل كفوري يتألق في الليلة الثانية من ليالي جرش 34 – بالصور

متابعة بتجــــــــــرد: أحيا النجم اللبناني وائل كفوري، مساء الجمعة 19 تموز/يوليو، الليلة الثانية من ليالي مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ34 على المسرح الجنوبي.

وقدّم وائل خلال الحفل باقة من أرجمل أغاني أرشيفه الفني الحافل بالنجاحات. وبين الأغنيات القديمة والجديدة، لم يختلف الأمر، محبو وائل تفاعلوا معه بشكل هستيري فردّدوا الكلمات عن ظهر غيب وهتفوا باسمه دون توقف تعبيرًا عن سعادتهم بلقائه.

تصفيق الجمهور لم يهدأ طيلة السهرة، فبدى وائل كفوري سعيدًا على المسرح حيث لم تفارق الإبتسامة وجهه ولا حتى للحظة واحدة.

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ومن المعروف أن وائل كفوري ينشغل في الفترة الراهنة بإحياء حفلات جدوله الصيفي لهذا العام، حيث يتنقل من بلد إلى آخر ومن مدينة إلى أخرى رافعًا راية النجاح في كل مكان يزوره.

تجدر الإشارة إلى أن وائل كفوري طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة “استشبهت فيكي”، وهي من كلمات منير بو عساف، ألحان هشام بولس وتوزيع داني حلو.