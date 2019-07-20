الغضب يسيطر على السوشيال ميديا بعد إطلاق الإعلان الرسمي لفيلم CATS – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــرد: شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الغضب، بعد إطلاق استوديوهات يونيفرسال الأمريكية، الإعلان الرسمي لفيلم “Cats- القطط”، المقرر طرحه بدور العرض في 20 ديسمبر المقبل.

وذكر تقرير نشره موقع “ديلي ميل” اليوم، أن ردود الفعل الغاضبة، توالت على الفور بعد إطلاق شركة إنتاج الأفلام الأمريكية، الإعلان عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، الذي يصنف بأنه فيلم درامي موسيقي مرعب، حيث غرد عدد كبير من المتابعين، عن مشاهد الرعب غير المناسبة لفيلم موسيقي خيالي.

وفي الدقائق الأولى بعد عرض الفيديو، غرد الكاتب التلفزيوني “جيسي ماكلارين” قائلا إن إعلان الفيلم كان أكثر رعبا من إعلان فيلم الرعب “IT”، وكتب رئيس تحرير التلفزيون العالمي إميلي تانينباوم، يقول إن “CATS هو عقابنا لمرشحات تطبيق سناب شات”.

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وتقوم ببطولة الفيلم النجمة “تايلور سويفت” بمشاركة عدد من النجوم، من بينهم جيمس كوردون، جودي دينش، جيسون ديرولو، إدريس إلبا، وجنيفر هدسون”.

وتدور أحداث الفيلم المنتظر حول عدد من القطط، التي يطلق عليها اسم “Jellicles” التي تقرر كل عام ذهاب أحدها إلى منطقة تدعى “Heaviside Layer” والعودة مرة أخرى بحياة جديدة.