داوود حسين: شعرت برهبة أثناء وقوفي أمام هذا النجم!

متابعة بتجــــــــــــرد: كعادته من فترة لأخرى يفضل الفنان داوود حسين استعادة ذكرياته مع أصدقائه سواء بالوسط الفني أو الرياضي، إذ شارك جمهوره ومحبيه عبر حسابه الرسمي على “إنستقرام” بصورة يتجاوز عمرها 25 عامًا من مسرحية “فرحة أمة”، وظهر معه بالصورة الفنان عبد الحسين عبد الرضا.

وعلق داوود متذكرًا هذا اليوم وقال: “من أرشيف ذكريات الزمن الجميل.. مع العم بوعدنان رحمة الله عليه.. في بروفات مسرحية فرحة أمة.. يومها كان المرحوم الفنان غانم الصالح مشغول بالتصوير.. طلب مني المخرج المرحوم فؤاد الشطي أن أسد مكانه في التمارين إلى أن يرجع المرحوم غانم الصالح للمسرحية”.

وأضاف “حقا من أمتع اللحظات وأكثرها رهبة تلك التي وقفتها بديلاً للمرحوم بوصلاح أمام العملاق عبد الحسين عبد الرضا رحمه الله.. الفاتحة على أرواحهم الطاهرة يرحمكم الله.. والشكر موصول للحبيب عبد العزيز الغديري على إهدائي هذه اللقطة النادرة”.

يشار إلى أن الفنان داوود حسين خاض الموسم الرمضاني الماضي، بمسلسل “موضي قطعة من ذهب”، من بطولة: ريم أرحمة، أسمهان توفيق، هبة الدري، شهد ياسين، حسين المهدي، يعقوب عبد الله، وعبد المحسن القفاص، وآخرين، وهو من تأليف حمد الرومي، وإخراج منير الزعبي.