هند صبري ونيللي كريم تشعلان الإنترنت بإطلالة صيفية مبهرة

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متابعة بتجــــــــــــرد: أشعلت النجمتان هند صبري ونيللي كريم العالم الافتراضي للسوشيال ميديا، بعد الإطلالة الصيفية المبهرة التي ظهرت بها كل منهما في صور انتشرت خلال الساعات الماضية على “إنستجرام”.
وظهرت هند صبري مرتدية فستانا أصفر اللون، من نوع الساتان، أما نيللي كريم فارتدت جمبسوت بنفس اللون، مع ماكياج مختلف ظهرت به النجمتان.
وتألقت هند صبري ونيللي كريم، بهذه التصميمات التي وضع لمساتها مصمم الأزياء الشهير مهند كوجاك.
يذكر أن الفنانتين تشاركان في الموسم السينمائي الصيفي الحالي، من خلال فيلم “الفيل الأزرق ٢”، المقرر طرحه بدور العرض، في الـ٢٥ من الشهر الجاري، بمشاركة الفنان الكبير كريم عبد العزيز، وإياد نصار، ويتولى توزيعه خارج جمهورية مصر العربية، شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.
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