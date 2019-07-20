هذه الأغنية الأعلى مشاهدة في ميني ألبوم نبيل شعيل الجديد!

متابعة بتجــــــــــرد: بدأ الفنان الكويتي نبيل شعيل يحصد نجاح أغاني الميني ألبوم الجديد الذي طرحه مؤخرًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى.
وتحقق الأغاني الجديدة رواجًا ملحوظًا، وتعتبر أغنية “عزة النفس” الأعلى مشاهدة عبر وموقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.
ويضم الميني ألبوم ثلاث أغنيات تعاون فيها شعيل مع نخبة من الشعراء، الملحنين والموسيقيين في الوطن العربي ومن أبرزهم الأمير بدر بن عبد المحسن، الأمير عبد الله بن سعد بن عبد العزيز، أحمد الصانع، عصام كمال، أدهم القفاري وفايز السعيد.
تجدر الإشارة إلى أن نبيل شعيل قد شارك مؤخرًا في عدة حفلات وبرامج تلفزيونية على صعيد بلدان الخليج والوطن العربي.
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