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نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 3 ساعات مضت التعليقات على ماجد المهندس يُشعل أجواء “موسم جدة” بحضور الآلاف مغلقة
متابعة بتجـــــــــــــرد: أحيا النجم ماجد المهندس حفلًا جماهيريًا حاشدًا ضمن فعاليات “موسم جدّة” في المملكة العربية السعودية، وتحديدًا بالصالة المغطاة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة مساء 19 تموز/يوليو الجاري.
حضر الحفل جمهور عريض من محبي ماجد المهندس في السعودية، فقدّم لهم البرنس باقة من أجمل أغنياته القديمة وأمتعهم بصوته وإحساسه حتى ساعات الفجر الأولى.
تجدر الإشارة إلى أن ماجد المهندس يعيش نجاح الأغاني التي طرحها تباعًا في الفترة الأخيرة الماضية وآخرها، أغنية “أوقعلك عقد” من كلمات محمد الواصف، ألحان علي جاسم وتوزيع أحمد المهندس.
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