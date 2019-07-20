فن ومشاهير

علي المولى يعلن خطوبته.. وهذه عروسه

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Jul 20, 2019

يستعد الشاعر اللبناني علي المولى لتوديع العزوبيّة، وذلك بعدما اعلن في منشور، عبر حسابه الخاص على موقع انستغرام، عن خطوبته من فتاة من خارج الوسط الفني.

ونشر “المولى” صورة له برفقة خطيبته وكتب She Said Yes. بما معناه قالت نعم.

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ويعتبر علي المولى من أهم شعراء الأغنيّة على الساحة الفنية اللبنانية حيث تمرّد على العادات من خلال قصص شعرية تنقل الواقع الحقيقي بكل تجرد ويقدم مع كل عمل يوقعه مادة شعرية دسمة مختلفة قلباً وقالباً.

تعاون علي مولى مع مجموعة كبيرة من الفنانين نذكر منها: “يا بتفكر يا بتحس” للفنانة شيرين، “مجبور” و “أزمة ثقة” للفنان ناصيف زيتون، “يا دني” للفنان معين شريف، “شو محسودين”، “ضد النسيان” “احساسك صنم” للفنان سعد رمضان، “موتني غيابك” للفنان صلاح الكردي، “خلصت الحكاية” للفنان آدم ولائحة التعاون تطول مع أهم الأسماء.

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