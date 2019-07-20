شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاح ألبومه الأخير.. جمهور صابر الرباعى يحتفل معه فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل النجم التونسى صابر الرباعى بنجاح ألبومه "صابر2019" فى لبنان يوم 2 أغسطس المقبل، إذ يحيي حفلا غنائيا ضخما إحتفالا بالالبوم الذى طرحه 4 يوليو الجارى، بصحبة فرقته الموسيقية، وسط حضور محبيه ومعجبيه وبعض الجاليات العربية هناك، ومن المقرر أن يقدم صابر أغانى ألبومه الجديد، وآبرزهم "باى باى" وعسى يومى، وحياتى" وغيرها من الأغانى التى يتفاعل معها محبيه ومعجبيه .

وضم ألبوم صابر 10 أغنيات كاملة، وتنوعت ما بين المصرى والخليجى واللبنانى، وجاءت اسماء الأغانى كالتالى : كتاب المجروحين" أغنية مصرية، "عسى يومى قبل يومك" أغنية خليجية، "مغيار" تونسية، "ليلة من العمر" لبنانية، "اتذكرونى" خليجية، "غشاش" خليجية، و"باباى"، و"حياتى"، و"عمرى الجديد"، فضلا عن قصيدة نزار قبانى.

يشار إلى أن صابر صور أغنية "باى باى" وحققت نجاحا كبيرا، والأغنية من كلمات والحان سليم عبد الله، وتوزيع سامي المعتوقي.