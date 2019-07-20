شكرا لقرائتكم خبر عن حفل غنائى لفرقة مسار إجبارى بالمهرجان الصيفى فى الإسكندرية الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف المهرجان الصيفي بالإسكندرية فرقة مسار إجبارى حيث يحيي الفريق حفل يوم الخميس المقبل على المسرح الرومانى بمنطقة كوم الدكة.

ويقدم من خلاله مجموعة من أشهر أغنياته منها أغنية "كائن فضائي"، مع مزج التوليفة بمزيج من أغانيها القديمة مثل "بقيت حاوى" و"كانت هتفرق"، واختتامها برائعة "نهايات الحكاوى" بكلماتها المؤثرة 'أشكر جروح من غيرها ما كنت زمانى فى مكانى، عجبى على نهاية طريق يبدأ طريق تانى".

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واحتفلت مسار إجبارى مؤخرًا بإطلاق ألبومها الثالث فى مسيرتها الغنائية الممتدة لقرابة دستة سنوات، ويضم "الألبوم" فى جعبته 10 أغنيات مختلفة، ظهرت كل منها بشكل فيديو كليب مصور، كما تحمل كل أغنية شخصية موسيقية مغايرة عن "ستايل" مسار إجبارى المعتاد خلال ألبوميها الماضيين، "تقع وتقوم" و"اقرأ الخبر"، منها "نضرنى زين" بطريقتها البدوية" و"فاكرة" بلمستها الرومانسية، بجانب ديو "كائن فضائى" بمشاركة فرقة MTM، بالإضافة إلى أغنيتين تم إصدارهما من قبل بشكل "أغانى منفردة"، وهما "مطلوب حبيب" و"مساومات".