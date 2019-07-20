نيللي كريم: سأتجه للإخراج قريبًا.. وحياتي مسلسل من 5 أجزاء هذه تفاصيله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تحدثت الفنانة نيللي كريم عن فيلم الفيل الأزرق 2، وتعطل مسلسل النصابين، وفكرة الإخراج التي ترادوها، وهل من الممكن أن تعتزل الفن، ضمن حوار لها مع إحدى المجلات العربية.

وفيما يلي أبرز التصريحات التي قالتها..

- لم أختف عن الساحة الفنية، كان مقررا ظهوري في رمضان الماضي بمسلسل النصابين، لكن تم تأجيله، ولا أعرف الأسباب، أنا أؤدي دوري كممثلة فقط.

- عملنا في فيلم "الفيل الأزرق 2" بروح الأسرة الواحدة، وأنا وهند رغم كوننا صديقتين مقربتين منذ فترة طويلة، إنما لم يسبق أن جمعنا عمل فني.

- أحداث الجزء الثاني من الفيل الأزرق مختلفة كليا عن الجزء الأول، ولذلك لا أرى مشكلة في وجود 5 سنين بين العملين.

- أستعد لبطولة فيلمين: الأول مع المخرج أحمد مدحت، من تأليف أيمن مدحت وسيتم تصويره بعد عدة أيام، والثاني مع المنتج محمد حفظي سأبدأ تصويره خلال سبتمبر المقبل.

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- أمير كرارة طلب مني المشاركة "ضيفة شرف" في فيلم كازابلانكا فوافقت لكونه صديقا عزيزا.

- أعجبني مسلسل قابيل في رمضان الماضي، وهو عمل مميز، وأشيد بالمخرج كريم الشناوي، كما أعجبني مسلسل زي الشمس والجزء الثالث من كلبش.

- أتمنى أن أعود للأدوار الكوميدية، وسبق أن قدمت كوميديا في فيلمي «غبي منه فيه» و«بشتري راجل»، لكن ما عُرض عليّ، بعدها من سيناريوهات كوميدية لم يرضي طموحي.

- حياتي إذا تحولت إلى مسلسل سيتكون من 5 أجزاء، يتناول الأول علاقة أبي وأمي لأنهما من ثقافتين مختلفتين، والجزء الثاني عن طفولتي التي أراها ثرية، والتنقلات الكثيرة فيها التي خلقت شكلا من أشكال «الأكشن» حيث ولدت في الإسكندرية ثم انتقلت إلى روسيا، قبل أن أعود للإسكندرية ثانية ومنها إلى القاهرة، وجزء ثالث يتحدث عن مشواري الفني، ورابع عن حياتي الخاصة وأولادي، والأخير عن قناعتي وتجاربي ورؤيتي للحياة، ولن أكون البطلة المطلقة في القصة، لأني أرى أن حياتي عنوانها «البطولة المشتركة» إذ لا أحد يستطيع العيش بمفرده.

- لا أفكر نهائيا في الاعتزال، ما دمت تعرض عليّ عروضا مناسبة.

- أعتقد إنني سأقدم عملا من إخراجي قريبا، وللعلم لديّ العديد من الأفكار والسيناريوهات التي تنقصها فقط فكرة التنفيذ.