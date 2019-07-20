فيديو| بعد أن هاجمته.. محمد عساف يرد على دنيا بطمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: رد الفنان الفلسطيني محمد عساف على رسالة الفنانة دنيا بطمة بعد أن قالت أنها تشعر بـ"الاشمئزاز" عند سماع اسمه. وقال عساف، في أثناء لقائه في برنامج " عرب وود"، المعروض على شاشة "روتانا": " الله يسامحها، ولو غلطت مرة ثانية الله يسامحها وثالثة الله يسامحها". وتابع عساف: "الأمر ببساطة أن كل شخص يتعامل مع الاَخرين بأخلاقه وأصله". يذكر أن دنيا بطمة صرحت في أحد البرامج التليفزيونية عندما سألها أحد الصحفيين عن علاقتها بالفنان محمد عساف، ردت قائلة: " أصبحت اشمئز عند سماع اسم محمد عساف، ولا أطيقه".

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