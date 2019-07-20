تعرف على موعد عرض الموسم العاشر من "The Walking Dead"

أزاحت شبكة AMC الأمريكية الستار عن موعد عرض الموسم العاشر والجديد من مسلسل الرعب والإثارة The Walking Dead، وهو يوم 6 أكتوبر المقبل 2019.

ودارت أحداث الجزء الأخير من المسلسل فى إطار من التشويق والإثارة بعد استيقاظ ضابط شرطة من الغيبوبة التى دخل بها لعدة أشهر نتيجة ﻹصابته بطلق نارى أثناء عمله، ليجد أن العالم قد اجتيح من قبل الموتى الأحياء، وأنه الناجى الوحيد، فيعود إلى منزله ليجد زوجته وابنه مفقودين، فيتوجه للبحث عنهما ليجد نفسه أمام جيش من الموتى الأحياء، وتتصاعد الأحداث.