كتب امير فتحي في السبت 20 يوليو 2019 07:39 صباحاً - نشرت الفنانة اللبنانية دوللى شاهين، صورة مثيرة لها عبر حسابها على انستغرام. وظهرت دوللي شاهين في الصورة وهي ممدة على السرير واضعة يدها علي وجهها فيما غطت قدماها بغطاء صيفي خفيف. وعلقت دوللي على الصورة باللغة الانكليزية قائلة: ” دودو ليس على ما يرام … دودو مريضة … بطونها واوا”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر دوللي شاهين تنشر صورتها على السرير: “دودو بطونها واوا”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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