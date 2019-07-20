شمس الكويتية تنتقد من لديها ماضي ثم تستشرف على الناس.. فمن قصدت؟

كتب امير فتحي في السبت 20 يوليو 2019 07:39 صباحاً - هاجمت الفنانة شمس الكويتية، في تدوينة كتبتها عبر حسابها على انستغرام، من يكون لديها ماضي ثم تستشرف على الناس، حسب تعبيرها.

ونشرت شمس الكويتية صورة فتاة مرتدية فستان من السيديهات ومكتوب فوقها: “اذا حضرت عرس وحدة عندي كل ماضيها”.

وعلقت شمس على الصورة قائلة: “ماعندي مشكلة لو عندها ماضي زبالة عندي مصيبة لما اشوفها واسمعها تستشرف على بنات الناس وتعيب فيهم

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