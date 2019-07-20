شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم Peaky Blinders فى شوارع برمنجهام للترويج للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص نجوم العمل الدرامى الشهير Peaky Blinders، على الحضور فى العرض الخاص للموسم الخامس والجديد من السلسلة، للترويج له، من داخل شوارع مدينة برمنجهام الإنجليزية، التى تعد معقل عائلة "آل شيلبي" داخل احداث المسلسل.

وظهر عدد كبير من نجوم العمل الدرامى الذى يسرد حقبة العصابات فى لندن، بداية القرن العشرين، وسط الجمهور الذى حضر من جميع أنحاء العالم لالتقاط الصور التذكارية ومشاهدة العرض الخاص الذى تم فى شوارع المدينة الإنجليزية.

ومن المقرر أن يشهد الموسم الخامس الكثير من الأحداث والمفاجآت بعد تصريحات الممثل الشهير توم هاردى باحتماليه عودته مرة آخرى للموسم الجديد، بعد ان انتهت أحداث الموسم الأخير بإطلاق الرصاص عليه من قبل تومى شيلبى، ومن المقرر أن تسرد أحداث الموسم الجديد من المسلسل حقبة الكساد التى حدثت عام 1930 وبداية صعود الفاشية الحاكمة داخل إنجلترا، والتى تشهد أيضا تورط "آل شيلبى" فى بيع الأسلحة الثقيلة لعدد من الدول فى الحرب العالمية الثانية.

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