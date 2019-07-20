بالفيديو| شريف رمزي يلعب بالرمال مع أطفاله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان شريف رمزي مقطع فيديو ومجموعة من الصور ، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر رمزي في الصورة وهو يلعب بالرمال مع أطفاله، على أحد الشواطيء.

يذكر أن آخر أعمال شريف رمزي، مسلسل "وأكلينها والعة" الذي عُرض رمضان قبل الماضي، بطولة خالد عليش، إنجي وجدان، ومي سليم.