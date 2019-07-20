موعد افتتاح مسرحية "مكتوبلي أغنيلك" لإيمان البحر درويش وشيرين

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
يفتتح العرض المسرحي "مكتوبلي أغنيلك"، بطولة النجم إيمان البحر درويش، وشيرين، الخميس المقبل 25 يوليو الجاري، فى التاسعة مساءً، على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية.
ونشرت الفنانة صفاء جلال بوستر المسرحية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: " انتظرونا الأسبوع القادم على مسرح محمد عبدالوهاب في الإسكندرية".
"مكتوبلي أغنيلك"، بطولة الفنان إيمان البحر درويش، شيرين، صفاء جلال، وتأليف عبد السلام أمين، الموسيقى والألحان إيمان البحر درويش، وإخراج عبد المنعم محمد.
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