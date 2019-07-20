فن ومشاهير

قبل عرضه.. تفاصيل كواليس "خطة الهروب 3"

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يستعد النجم العالمي سيلفستر ستالون، لطرح الجزء الثالث من سلسلة أفلامه "escape plan"، و من المقرر أن يتم عرضه بجميع دور العرض يوم الأربعاء الموافق 24 يوليو الجاري.

 

وتدور أحداث الفيلم في إطار  أكشن تشويقي حول أختفاء ابنة أحد المسؤولين التنفيذيين في

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شركة هونج كونج للتكنولوجيا، وكان يبدو أن ذلك من أجل فدية، وبينما يتعمق بريسلين وطاقمه أكثر فأكثر، يكتشفون أن الجاني هو ابن مختل لأحد خصومهم السابقين، والذي خطف أيضًا حبيبة بريسلين ويحتجزها داخل السجن الضخم المعروف باسم محطة الشيطان.

 

يذكر أن فيلم "escape plan 3" بطولة كل من ديف باتيستا، 50 سنت، تشانج جين، هاري شوم جونيور، ديفون ساوا، جايمي كينج، ماليس جو، راسيل وونج، دانيال برنهاردت، جيف تشيس، روب دي جروت، هايدي ليفاندوفسكي، داني وانج، و من تأليف مايلز تشابمان، و إخراج جون هيرزفيلد.

 

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