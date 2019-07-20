يستعد النجم العالمي سيلفستر ستالون، لطرح الجزء الثالث من سلسلة أفلامه "escape plan"، و من المقرر أن يتم عرضه بجميع دور العرض يوم الأربعاء الموافق 24 يوليو الجاري.
وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن تشويقي حول أختفاء ابنة أحد المسؤولين التنفيذيين في
يذكر أن فيلم "escape plan 3" بطولة كل من ديف باتيستا، 50 سنت، تشانج جين، هاري شوم جونيور، ديفون ساوا، جايمي كينج، ماليس جو، راسيل وونج، دانيال برنهاردت، جيف تشيس، روب دي جروت، هايدي ليفاندوفسكي، داني وانج، و من تأليف مايلز تشابمان، و إخراج جون هيرزفيلد.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل عرضه.. تفاصيل كواليس "خطة الهروب 3" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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