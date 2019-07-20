بالفيديو.. عبد الله الرويشد يطرح أحدث كليباته

طرح الفنان عبد الله الرويشد أحدث كليباته بعنوان "ما ينسيك"، عبر قناة روتانا الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، و الأغنية من كلمات منصور

الواوان، و ألحان عبدالله القعود، و توزيع ربيع الصيداوي وإسماعيل تونش، و الكليب من إخراج جاسم العازمي.

يذكر أن الفنان عبد الله الرويشد طرح سابقاً كليب "تبي تعرف"، وهو من كلمات تركي أل شيخ، و ألحان نواف عبد الله، و توزيع خالد عز، و إخراج بسام الترك.

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