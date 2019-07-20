شاهد.. رقص هيفاء وهبي واليسا في زفاف ابن ايلي صعب!

كتب امير فتحي في السبت 20 يوليو 2019 05:45 صباحاً - حرصت كل من إليسا وهيفاء وهبي على حضور حفل زفاف إيلي جونيور نجل مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب. وقد شاركت هيفاء وهبي عبر خاصية Stories بحسابها بتطبيق انستغرام مجموعة من الفيديوهات لها في حفل الزفاف. وظهرت هيفاء وهبي في احد هذه الفيديوهات وهي ترقص فيه مع إليسا والماكيير بسام فتوح. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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