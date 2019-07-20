احتراق "تيانجونج-2" الصيني أثناء دخوله الغلاف الجوي

احترق مختبر الفضاء الصيني "تيانجونج-2"، الجمعة، أثناء عودته ودخوله الغلاف الجوي للأرض فوق منطقة جنوب المحيط الهادئ، بعدما أنهى مهمة في الفضاء استمرت 3 أعوام.

وذكرت وكالة الفضاء في الصين أن الجزء الأكبر من مركبة الفضاء، التي يبلغ طولها 10.4 متر، تعرض للتدمير أثناء الدخول في الغلاف الجوي، ومن المتوقع سقوط أجزاء صغيرة من الحطام في "منطقة آمنة" بالجزء الجنوبي من المحيط، وفقاً لصحيفة "الشعب" الصينية اليومية.

وتعد مركبة "القصر السماوي"، التي يبلغ وزنها 8.6 طن، مقدمة صغيرة لمحطة فضاء صينية، من المقرر أن تحلق في الفضاء بحلول عام 2022، بحسب خطط حالية.

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وأُطلق "تيانجونج-2" في سبتمبر/أيلول عام 2016، لتبقى المركبة في الخدمة على مدار عامين.

وتعهدت الصين بأن تفرج في الوقت المناسب عن معلومات، وأن تطلع الجهات ذات الصلة عليها بطريقة شفافة، بعد أن تدخل المركبة الغلاف الجوي.

ومكث اثنان من رواد الفضاء الصينيين على متن المركبة الفضائية لأكثر من 29 يوماً في عام 2016، وهي أطول رحلة فضائية مأهولة في تاريخ البلاد.

وإلى جانب نظام دعم الحياة، تم اختبار أنظمة الالتحام والتزود بالوقود في "تيانجونج-2" وعمليات صيانة أخرى من أجل محطة الفضاء المستقبلية.

وعاد أول مختبر فضاء مأهول في الصين "تيانجونج-1" إلى الغلاف الجوي في أبريل/نيسان عام 2018، وتم ذلك أيضاً فوق الجزء الجنوبي من المحيط الهادئ.