صور| رانيا يوسف بزي "كليوباترا" في اليونان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة رانيا يوسف لجلسة تصوير جديدة‘ في اليونان، كشفت عنها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وظهرت رانيا في الصور بإطلالة جذابة، وارتدت فستانا أزرق يشبه زي كليوباترا، وعلقت: "السعادة الحقيقية لا تتحقق من خلال إرضاء الذات، ولكن من خلال الإخلاص لغرض يستحق".

يذكر أن الفنانة رانيا يوسف انتهت من تصوير مسلسل "مملكة إبليس" تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى، ومن المقرر عرضه خلال الشهور المقبلة، عبر منصة شاهد بلس.