عاصي الحلاني ينشر فيديو من حفل زفاف نجل إيلي صعب ويعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان اللبناني عاصي الحلاني، مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من حفل زفاف نجل مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب.

وحرص الحلاني على أن يلتقط الفيديو بهاتفه، وظهر في الفيديو زوجته وأسرته، أيضا النجمة إليسا، وسط أجواء من المرح، وعلق الحلاني على الفيديو قائلًا: " الف مبروك شو هالليلة فرح الأفراح".

يذكر أن عاصي طرح مؤخرُا، أغنية جديدة تحمل اسم "لبيك يا جزائر"، للشعب الجزائري، وشاركه الغناء ابنته ماريتا.