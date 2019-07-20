بعد تعيينه في "هيئة الترفيه".. أحلام وإليسا وأحمد جمال يهنئون سالم الهندي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلنت الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، عبر حسابه على Twitter، تعيين سالم الهندي نائبا لرئيس اللجنة الفنية في الهيئة العامة للثقافة، بشكل مستقل عن عمله في شركة روتانا، إذ يشغل المدير التنفيذي للشركة.

وعلق الهندي عبر حسابه على تويتر: "أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على ثقته فيني وبأخواني أعضاء اللجنة وان شاء الله نكون عند حسن الظن ونحقق ما يصبوا إليه".

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وعلقت الفنانة أحلام على التغريدة: "تستحق يا بو فواز تعبت واجتهدت ونلت دائماً، في أعلى المناصب، وأكيد الرجل المناسب في المكان المناسب ومبروك لكل أعضاء اللجنة الرائعة اللي نكن لهم كل التقدير والاحترام".

فيما كتب المطرب أحمد جمال: "مليون مبروك يا أستاذ سالم، وإن شاء الله موفق ومن نجاح لنجاح كالعادة".

وكتبت المطربة اللبنانية إليسا، عبر حسابها على تويتر: "مبروك مسؤولياتك الجديدة بهيئة الترفيه،وكل تمنياتي لإلك بمسيرة ناجحة متل العادة".