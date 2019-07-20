شاروخان يستعد لإطلاق سلسلة الرعب Betaal

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 20 يوليو 2019 04:34 صباحاً - ذكرت مصادر صحافية أنّ نجم بوليوود شاروخان Shahrukh Khan يستعد لإثارة تطلعات جمهوره، من خلال إطلاق سلسلة من الرعب التي شارك في إنتاجها من أجل منصة Netflix العملاقة.



وذكرت تقارير صحافية أنّ سلسلة الرعب التي تحمل عنوان " Betaal" سيتم إنتاجها بشكل مشترك بين شركة إنتاج شاروخان Red Chilies Entertainment وغوراف فيرما Gaurav Verma ويقوم بإخراجها نيخيل مهاجان Nikhil Mahajan.



وأضافت التقارير أنّ فينيت كومار سينغ وآنا كومرا، يجريان في الوقت الحالي محادثات للحصول على التصريح من عمل Netflix الأصلي، في حين سيتم الإعلان الرسمي قريبًا.

شاروخان

المسلسل يتألف من 7 حلقات، وتدور أحداثه حول أربعة ضباط مخابرات هنود، يعملون في قسم الاستخبارات الهندي، يواجهون العديد من المخاطر في أثناء قيامهم بنقل معلومات سرية للهند، وفي خضمّ الأحداث والتشويق المستمر، يتم الإمساك بهم ليواجهوا متاعب وصعوبات تصل إلى درجة قطع الرأس.



من ناحية أخرى، كانت شركة ديزني قد تعاقدت مع شاروخان، لتسجيل شريط الصوت الهندي لفيلم الأنيميشن الشهير " The Lion King "، ولأول مرة بمشاركة ابنه آريان.



وكان شاروخان قد صرّح أنه وقع في غرام The Lion King من خلال الطريقة التي يروي بها الفيلم، وهي قصة تستند إلى العلاقة بين أب وابنه، حيث سيقوم شاروخان وابنه آريان بتقديم شخصيتَيْ الملك موفاسا وابنه سيمبا، صوتيًّا في النسخة الهندية من الفيلم.

شاروخان يتحضر لسلسلة الرعب



وقال شاروخان لهذه المناسبة: "سنة جديدة سعيدة: الأسد الملك، ليس لي فقط، ولكنه بالنسبة لكثير من الناس في جميع أنحاء العالم، يعدّ واحدًا من الأفلام المفضلة التي استمتعوا بها مع أسرهم وأطفالهم."



وأضاف خلال مقابلة صحافية: "لا يوجد سوى ثلاثة أفلام تمتد مع عمر الإنسان منذ صغره وحتى الكبر، هي: الأسد الملك، يليه كتاب الأدغال، وبامبي".



وقال شاروخان: "إنه نوع من الأفلام التي يمكنك مشاهدتها مع أطفالك، بغضّ النظر عن العمر والمرحلة التي يعيشون فيها، فالفيلم يمثل تجربة صحية".