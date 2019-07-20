كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد خالد صالح يكشف لـ"الخليج 365 الفني" حقيقة تقديمه عملا فنيا عن السيرة الذاتية لوالده (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى الفنان أحمد خالد صالح، ما تردد مؤخرًا حول تقديمه عملًا فنيًا عن السيرة الذاتية لحياة والده الفنان الراحل خالد صالح.

وأكد خلال ندوة تكريمه بـ"الخليج 365 الفني" أنه كان يتمني ذلك ولكن لا يوجد علي أرض الواقع أي خطط لعمل فني يتحدث عن والده، وذلك حسب تصريحاته.

يذكر أن أحمد خالد صالح، تألق في موسم رمضان الماضي بمشاركته في ثلاث أعمال درامية منهم "قابيل" "وزودياك" و"أبو جبل"، ومن المقرر ظهوره في فيلم "الفيل الازرق" لموسمه الثاني.