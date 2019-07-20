شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "اسمع منى سر" كليب للعراقى أسامة الحمدانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق المطرب العراقى أسامة الحمدانى فيديو كليب بعنوان "اسمع منى سر" عبر قناته الرسمية على يوتيوب ، بالتعاون مع المخرج ياسر العانى، والأغنية من كلمات الشاعر قصى عيسى وألحان على صابر وتوزيع نور هاشم و وهندسة الصوت طيف عادل وتم تسجيل العمل فى استديوهات فايز السعيد فى دبى .

أسامه الحمدانى من الاصوات العراقية التى حققت نجاحا كبيرا على الساحة الفنية العراقية والعربية من خلال العديد من الأغنيات وحققت انتشارا واسعا منها " عذبنى جماله " وأغنية "بيه ضحى".

وتقول كلمات الأغنية : اسمع منى سر ياعشك العمر يا أول غرام أحبك هالكثر / أو ما جاك الخبر أحبك يا بشر بكد نجم السما بكد ماى البحر / وبالهوى حيل حيل حيل ارفع أيدك / هالحجم قلبى قلبى قلبى يريدك / وتعجز حروف الكلام عن وصف كثر الغرام / ليش هلكد القلب بحبك مسوى ازدحام / بالهوى حيل ارفع أيدك بهالحجم قلبى يريدك / خذها منى أو باختصار ياحبيبى مهما صار / ما أعوفك لو أموت أو لا أعيد الاختبار / مليت الدنيا حب نسيانك صعب تظل بسمك / تصيح نبضات القلب / فدواتك أروح يم هدى الجروح / لا تصدك وراك تبقى بجسمى روح