- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "اسمع منى سر" كليب للعراقى أسامة الحمدانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق المطرب العراقى أسامة الحمدانى فيديو كليب بعنوان "اسمع منى سر" عبر قناته الرسمية على يوتيوب ، بالتعاون مع المخرج ياسر العانى، والأغنية من كلمات الشاعر قصى عيسى وألحان على صابر وتوزيع نور هاشم و وهندسة الصوت طيف عادل وتم تسجيل العمل فى استديوهات فايز السعيد فى دبى .
أسامه الحمدانى من الاصوات العراقية التى حققت نجاحا كبيرا على الساحة الفنية العراقية والعربية من خلال العديد من الأغنيات وحققت انتشارا واسعا منها " عذبنى جماله " وأغنية "بيه ضحى".
وتقول كلمات الأغنية : اسمع منى سر ياعشك العمر يا أول غرام أحبك هالكثر / أو ما جاك الخبر أحبك يا بشر بكد نجم السما بكد ماى البحر / وبالهوى حيل حيل حيل ارفع أيدك / هالحجم قلبى قلبى قلبى يريدك / وتعجز حروف الكلام عن وصف كثر الغرام / ليش هلكد القلب بحبك مسوى ازدحام / بالهوى حيل ارفع أيدك بهالحجم قلبى يريدك / خذها منى أو باختصار ياحبيبى مهما صار / ما أعوفك لو أموت أو لا أعيد الاختبار / مليت الدنيا حب نسيانك صعب تظل بسمك / تصيح نبضات القلب / فدواتك أروح يم هدى الجروح / لا تصدك وراك تبقى بجسمى روح
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. "اسمع منى سر" كليب للعراقى أسامة الحمدانى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.