شاهد.. مواطن مصري يكشف تفاصيل إخراجه مع زوجته من على متن طائرة بطريقة مهينة!

كتب امير فتحي في السبت 20 يوليو 2019 02:46 صباحاً - انتشر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام الشرطة الرومانية بإخراج مواطن مصري من داخل إحدى الطائرات المتجهة من باريس إلى القاهرة، عبر مطار بوخارست، بطريقة عنيفة ومهينة وسط بكاء وصراخ نجله.

هذا وقد كشف المواطن المصري حسن سلامة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية ”إم بي مصر“، تفاصيل الواقعة قائلا إن البداية جاءت بمشادة بين زوجته وإحدى المضيفات اللاتي أصرت على تغيير مكان زوجته الملاصق لمخرج الطوارئ في الطائرة، لكونها لا تتحدث اللغة الإنجليزية.

وأضاف أنّ الفريق الأمني أجبره على النزول من الطائرة بطريقة مهينة، وظل لمدة ساعتين داخل حجرة في المطار وهو مقيد اليدين، عقب احتجازه داخل سيارة شرطة، بينما كانت زوجته تلقى العلاج داخل المطار.

وأشار إلى أن مقرًا صحيًا داخل المطار أعد تقريرًا طبيًا بالكدمات التي تعرض لها، كما تلقت زوجته العلاج داخل المقر نفسه، وسط انهيار بدا على نجله.