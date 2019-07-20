الملك سلمان يوافق على استضافة السعودية قوات امريكية لتعزيز امن المنطقة

كتب امير فتحي في السبت 20 يوليو 2019 02:46 صباحاً - قال مصدر مسؤول بوزارة الدفاع السعودية، السبت، إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أصدر موافقته على استضافة المملكة قوات أمريكية على أراضيها، وذلك بهدف تعزيز أمن المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية ”واس“ على لسان المسؤول قوله،“بأنه انطلاقاً من التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، ورغبتهما في تعزيز كل ما من شأنه المحافظة على أمن المنطقة واستقرارها، فقد صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية على استقبال المملكة لقوات أمريكية لرفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها وضمان السلم فيها“.

وفي وقت لاحق قال الجيش الأمريكي في بيان، إن وزير الدفاع أذن بإرسال قوات وموارد أمريكية إلى السعودية، لرفع العمل المشترك مع المملكة في سبيل حفظ أمن المنطقة واستقرارها.