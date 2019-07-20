كتب امير فتحي في السبت 20 يوليو 2019 02:46 صباحاً - أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف إعجاب متابعيها، بعد مشاركتها عدة صور ظهرت فيها بإطلالة إغريقية. وظهرت رانيا في الصور التي نشرتها عبر حسابها على انستجرام، بفستان بسيط من اللون الأزرق، وتاج يشبه التيجان التي كان يرتديها الملوك الإغريق. وعلقت رانيا يوسف على الصور قائلة: “معجبة بهذا الفستان لالهة اغريقية”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رانيا يوسف تتألق بإطلالة الهة اغريقية من اليونان! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.