شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم عمل فيلم Fast & Furious 9 يهدى "فان ديزل" سيارة فى عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص طاقم عمل فيلم Fast & Furious الجزء التاسع، على الاحتفال بعيد ميلاد بطل السلسلة الشهيرة، "فان ديزل"، داخل لوكيشن تصوير الفيلم الجديد المقرر طرحه العام المقبل.

ونشر ديزل مقطع فيديو، عبر حسابه الشخصى، من احتفال طاقم العمل، وهو يطفئ شموع التورتة الخاصة بعيد ميلاده، ويظهر بعدها السيارة الجديدة التى اهداها اليه طاقم العمل والتى ظهر بها فى الكثير من المشاهد السابقة فى السلسلة.

وفى سياق متصل أكدت بعض التقارير، غياب الممثل داووين جونسون عن الظهور فى الجزء القادم من السلسلة لانشغاله بتصوير فيلمه القادم hobbs and show المقتبس أحداثه من Fast & Furious الذى يشاركه فيها الممثل العالمى جايسون ستاثام.