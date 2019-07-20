شكرا لقرائتكم خبر عن في 23 يوم ..كاردى بى تحصد أكثر من 26.5 مليون مشاهدة بـpress على "يوتيوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع كليب " press " المثير للجدل للنجمة العالمية كاردي بي أن يحقق نجاح كبير بين المعنيين بالموسيقي والغناء ، حيث حقق الكليب خلال 23 يوم فقط أكثر من 26.5 مليون مشاهدة علي موقع الفيديو الشهير " يويتوب " . من جهة أخرى تنتظر كاردي بي ذات الـ ( 26 عام ) عرض فيلمها فيلم " Hustlers " و الذي تشارك في بطولته مع النجمة العالمية جنيفر لوبيز و جوليا ستيلز ومادلين بريور و كيكي بالمر، و هو من تأليف وإخراج لورين سكافاريا . Advertisements

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