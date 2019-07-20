محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
احتلفت الإعلامية فرح علي، بعيد زواجها الأول من السيناريست محمد عبدالمعطي، عبر حسابها على إنستجرام.
وكتبت فرح، تعليقا على الصور التي نشرتها من حفل زفافها: "انتهت بطولة كأس الأمم الأفريقية لكن منتهاش اليوم، نهائي البطولة يوافق عيد زواجي 19- 7- 2018، كل سنة وأنت طيب حبيبي، عيد زواج سعيد علينا ديما يا رب".
يذكر أن فرح علي تقدم حاليا برنامج "سبعة في سبعة" على قناة تايم سبورتس، التي كانت تعرض البطولة على ترددها الأرضي.
ويشار إلى أن آخر أعمال السيناريست محمد عبدالمعطي هو مسلسل حكايتي للفنانة ياسمين صبري، كما يصور حاليا فيلمه الجديد "كل سنة وأنت طيب" مع الفنان تامر حسني".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد انتهاء مباراة الجزائر.. فرح علي تحتفل بعيد زواجها من السيناريست محمد عبدالمعطي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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