نانسي عجرم: "فخورين فيكم" والحلفاوي يشيد بالجيش والشرطة.. تعليقات الفنانين على فوز الجزائر بأمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

واصل عدد كبير من الفنانين والإعلاميين تقديم تهنئة للمنتخب الجزائري بالفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد تغلبه على نظيره السنغالي، بهدف مقابل لا شيء، وهى البطولة الأولى للجزائر منذ عام 1990.

ونستعرض لكم أبرز تعليقات الفنانين..

وكتبت الفنانة أنغام: "مبروك الجزائر، المنتخب الجزائري بطل أفريقيا، الف مبروك للشعب الجزائري".

وقالت الفنانة السورية نسرين طافش: "الف مبروك لأبطال المنتخب الجزائري وللجزائر العظيمة.. استحقاق الكأس بجدارة".

وعلقت الفنانة الإماراتية أحلام: "‫ألف مبروووك منتخب الجزائر، الفوز بكأس الأمم الإفريقية.. ألف مبروك لشعب الجزائر وجمهوري الحبيب في بلد المليون شهيد.. فوز مستحق .. ومباراة رائعة.. وفرحة عربية كبيرة صنعتها الجزائر اليوم لكل عربي".

وكتب الفنان نبيل الحلفاوي: "مبروك للجزائر الشقيق على إحراز البطولة الثانية لهم بعد 29 عاما، بطولة مستحقة للمستوى العالي الذي قدموه عبر مبارياتهم باستثناء المباراة النهائية، وكل الاحترام لمنتخب السنغال الذي كانت له السيطرة لكنه لم يفلح في ترجمتها إلى أهداف".

وأضاف الحلفاوي: "تهنئة خالصة لمصرنا الغالية لإنجازها المتميز بإخراج البطولة بصورة شرفتنا أمام العالم ومست حدود الإعجاز بالنظر إلى الشهور القليلة التي أعقبت تحملنا لمسئولية اعتذر عنها غيرنا، شكر واجب لقواتنا المسلحة وشرطتنا وانحناءة تقدير واحترام لكل المشاركين من المتميز محمد فضل إلى أصغر متطوع".

وقال الفنان حكيم: "مبروك للمنتخب الجزائرى شرفتونا وفرحتونا ويارب دايما بلادنا العربية تفضل فى انتصار".

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وعلقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم: "من قلب قلبي مبروك للمنتخب الجزائري.. فخورين فيكن يا أبطال".

فيما علق المنتج محمد محمود عبد العزيز: "ألف مبروك لكل أشقائنا وأصدقائنا فى الجزائر الفوز بكأس الأمم الأفريقيه، وألف مبروك لبلدى أم الدنيا مصر التنظيم الأكثر من رائع لكأس الأمم الأفريقية 2019، تحيا مصر"، وهو نفس التعليق الذي كتبته الفنانة نهال عنبر.

فيما كتبت الفنانة رانيا محمود ياسين: "نجاح الدولة نجاح يفرح، ألف مبروك لمنتخب الجزائر وألفين مبروك للدولة المصرية".

وكتبت الإعلامية لجين عمران: "ألف مبروووووك لمنتخب و شعب الجزائر الغالي،

استحق الفوز و بجدارة".

وعلقت المطربة كارمن سليمان: "ألف مبرووك لأخواتنا فريق الجزائر الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية تستاهلوا".

وكتبت الفنانة المغربية دنيا بطمة: "ألف مبروك للشعب الجزائري"، فيما اكتفت الفنانة فيفي عبده بوضع صورتين للعلم الجزائري والمنتخب الجزائري".

وعلقت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور: "أبطال أفريقيا.. مبروك الشعب الجزائري الحبيب".

وكتب الفنان اللبناني وليد توفيق: "من قلبي المحب لهذا البلد الغالي أود أن أهنئ الشعب الجزائري الحبيب بفوز المنتخب الجزائري بكأس أمم إفريقيا 2019 بعد انتصاره المشرف في المباراة النهائية على السنغال (1-0) في استاد القاهرة.. غمرتم قلوبنا بالفرح والفخر.. ألف مبروك".