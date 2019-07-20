بالصور| روجينا وأشرف زكي ومصطفى شعبان يصلون عمان لحضور فعاليات جرش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة روجينا مجموعة من الصور على خاصية " الاستوري"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء وصولها عمان للمشاركة في فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون.

وظهر في الصور كل من نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، ومادلين طبر، طارق عبدالعزيز، والفنان مصطفى شعبان، وسيد فؤاد رئيس مهرجان السينما الأفريقية، والمخرج أحمد صالح.

يذكر أن مهرجان جرش للثقافة والفنون سيسلط الضوء للمرة الأولى خلال هذه الدورة على السينما، بعد اقتصر تركيزه خلال السنوات الماضية على الغناء.