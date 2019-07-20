ليالي الصيفية| نانسي عجرم وابنتها في حمام السباحة.. وعبير صبري وزوجها في لندن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

مع حلول فصل الصيف، يحرص نجوم الفن على الاستمتاع بأوقاتهم في المصايف والمتنزهات، داخل وخارج مصر، عقب انتهاء الموسم الرمضاني وعيد الفطر، ونرصد لكم في هذا الباب صور ولقطات النجوم خلال عطلتهم الصيفية.

سارة نخلة

شاركت الفنانة سارة نخلة جمهورها بصورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء الاستمتاع بإجازتها في أحد الأماكن بإسطنبول التركية.

نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء الاستمتاع بإجازتها الصيفية في دبي.

هاجر أحمد

حرصت الفنانة الشابة هاجر أحمد على قضاء إجازتها الصيفية في تركيا، ونشرت صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

راغب علامة

شارك الفنان راغب علامة جمهوره بصورة تجمعه بنجله لؤي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء قضاء عطلته الصيفية في مدينة فليفاذا في اليونان.

عبير صبري

نشرت الفنانة عبير صبري صورة تجمعها بزوجها المحامي أيمن البياع، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء قضائهما الإجازة الصيفية في لندن.

سمر يسري

نشرت الإعلامية سمر يسري صورة تجمعها بالإعلامية شيرين حمدي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء قضائهما لإجازتهم الصيفية في الساحل الشمالي.

ستيفاني صليبا

نشرت ستيفاني صليبا صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء الاستمتاع بإجازتها الصيفية في بيروت.

لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة لاميتا فرنجية صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت لاميتا في الصورة بالمايوه، من أمام بحر مدينة فينيسيا الإيطالية.

أحمد شامي

حرص المطرب أحمد شامي على أن يستمتع بالصيف في "حمام السباحة"، ونشر صورته عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت ريهام في الصور مرتدية مايوة وشورت، من أما البحر.

لقاء الخميسي

نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت لقاء في الصورة بملابس الصيف، مرتدية نظارة شمسية.

محمد عز

نشر الفنان محمد عز صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهر عز في الصورة بملابس الصيف من الإسكندرية.

نانسي عجرم

شاركت الفنانة نانسي عجرم جمهورها بصورة تجمعها بابنتها الثالثة "ليا"، من داخل حمام السباحة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

