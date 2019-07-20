إليسا بفستان أبيض وناردين فرج بـ"الدراجة".. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

"الخليج 365" يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

إليسا

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت إليسا في الصورة بإطلالة جذابة، مرتدية فستانًا أبيض.

أحمد خالد موسى

نشر المخرج أحمد خالد موسى صورة تجمعه ببناته الثلاث، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت الفنانة إيمان العاصي" ربنا يخليهم لك".

إنجي المقدم

شاركت الفنانة إنجي المقدم جمهورها بصورة "سيلفي"، ظهرت فيها بإطلالة ناعمة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام".

بسمة

نشرت الفنانة بسمة صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بسمة في الصورة بإطلالة كلاسيكية، وأرتدت جاكيت أحمر، لاقت الصورة إعجاب جمهورها.

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دانا الحلاني

نشرت دانا الحلاني ابنه الفنان عاصي الحلاني صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت دانا بفستان بينك قصير.

عمرو سلامة

نشر المخرج عمرو سلامة صورة جديدة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهر عمرو وهو جالس على مكتبه.

كندا حنا

نشرت الفنانة كندا حنا صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت كندا في الصورة دون مكياج وشعر كيرلي أظهر جمالها.

ماريتا الحلاني

نشرت الفنانة ماريتا الحلاني صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت ماريتا في الصورة بفستان أسود من داخل سيارة.

ناردين فرج

نشرت الإعلامية ناردين فرج صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت ناردين في الصورة بفستان أبيض ووتمسك بيدها دراجتها.

هنا الزاهد

شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها بصورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت هنا في الصورة بإطلالة جذابة، مرتدية بلوزة ملونة، وظهرت بشعركيرلي.