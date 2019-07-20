محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر عمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة، عبر حسابه الرسمي بـ"إنستجرام"، عدد من الصور تجمعه بالمطرب محمود العسيلي في أول ظهور له بعد أزمته الأخيرة الخاصة بالسخرية من أحد معجبيه الذي طلب التصوير معه.
وظهر العسيلي بـ"تي شيرت" مطبوع عليه صورة الموناليزا، وذلك في كواليس حفله الذي أقيم مساء اليوم الجمعه بإحدى قري الساحل الشمالي.
ويعد هذا الحفل هو الأول للعسيلي بعد أن تعرض لهجوم كبير خلال الأيام الماضية، بعد انتشار فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي طلب فيه أحد معجبيه أن يلتقط معه صورة، وكان رد العسيلي " حضرتك معاك واسطة أو جامد مثلا".
يذكر أن العسيلي طرح ، أغنيته الجديدة "ملايين"، على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور والفيديو| بـ"تي شيرت" يحمل صورة الموناليزا.. الظهور الأول لمحمود العسيلي بعد أزمته الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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