"هم الأبطال.. هارد لك يا ماني".. تعليقات نجوم الفن على فوز الجزائر ببطولة أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

حرص عدد كبير من الفنانين والإعلاميين على تهنئة المنتخب الجزائري بالفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد تغلبه على نظيره السنغالي، بهدف مقابل لا شيء، وهى البطولة الأولى للجزائر منذ عام 1990.

ونستعرض لكم أبرز تعليقات الفنانين..

وكتب أحمد صلاح حسني: "ألف مبروك للكرة الجزائرية، بطوله مستحقة والحمد لله أنها عربية على أرض عربية"

فيما علق الفنان الفسطيني محمد عساف: "مبرووووووووووك للجزائر الحبيبة".

وقال الفنان يوسف الشريف: "مليون مبروووووك الجزائر.. تستحقون".

وهنأ الفنان شريف منير الشعب الجزائري قائلا: "مبروك الجزائر"، وهو أيضا نفس تعليق الفنان عمرو عبد الجليل، ومحمد لطفي.

فيما كتبت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد: "مبروك للمنتخب الجزائري، لعبتوا لعب أبطال ورجال حتى آخر دقيقة".

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فيما كتبت آيتن عامر: "مبروك لمنتخب الجزائر بطولة أفريقيا".

وعلق الإعلامي اللبناني نيشان قائلا: "هم الأبطال.. الجزائر_السنغال"

فيما قال الفنان المغربي سعد لمجرد: "ألف مبروك أخواتنا الجزائريين على هذا الانتصار للي فرحنا بيه كاملين".

واختلف الفنان أوس أوس في تعليقه، إذ كتب: "هارد لك يا مانيه يا أخويا.. وألف مبروك لمنتخب الجزائر الشقيق، أحسن منتخب".

‏وعلق الفنان التونسي صابر الرباعي قائلا: "مبرووووووك لأبطال الجزائر التتويج الرائع ببطولة أفريقيا، الفرحة فرحتنا شرفتم بلدكم شعبكم، من تونس ومن كل البلدان العربية لكم منا تحية وقبلة على جبين كل اللاعبين والإطار الفني".

بينما علق رامي صبري: "مبروك للمنتخب الجزائري..كأس الأمم الأفريقية"، وكتب المطرب مصطفى حجاج: "ألف مبروك للجزائر بطل أفريقيا 2019

فيما كتبت سميرة سعيد: "مبروك لإخواتنا وجيرانا في الجزائر: فوز مستحق: فرحة مغاربية عربية"