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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
هنأت الفنانة إيمي سمير غانم شقيقتها دنيا، بعد تألقها في حفل ختام كأس الأمم الأفريقية الذي أقيم مساء اليوم باستاد القاهرة.
ونشرت إيمي صورة دنيا، وعلقت عليها قائلة: "برافو دنيا.. أحبك".
وقدمت دنيا أغنية "أدينا النهارده" من كلمات أمير طعيمة، وألحان هشام جمال وتوزيع مادي.
يذكر أن الجزائر نجح في الحصول على لقب البطولة بعد الفوز على السنغال في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما بهدف نظيف.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تألقها في حفل ختام الأمم الأفريقية.. إيمي سمير غانم تهنىء شقيقتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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